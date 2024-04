Experten klärten in Bleiburg über Suchtgefahren auf

Veröffentlicht am 6. April 2024, 10:06 / ©Europaschule St. Michael ob Bleiburg

Die Veranstaltung, welche von Pfarrer Slavko Thaler, Polizeiinspektionskommandant Markus Hoffmann, Chefinspektor Rudolf Stiff und Direktor Danilo Katz initiiert und organisiert wurde, zog eine große Anzahl von Jugendlichen, Eltern, Pädagogen sowie Vertretern des öffentlichen Lebens an. Das breite Interesse verdeutlichte den Bedarf an Aufklärung und Prävention im Umgang mit Suchtproblematiken.

Einblicke in verschiedene Sucht-Formen

Die Referenten boten einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Formen der Sucht, sowie deren Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden und die Gesellschaft. Auch gaben sie den Zuhörern konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen an die Hand. Zudem wurden zahlreiche Unterstützungsangebote vorgestellt. „Die Veranstaltung war ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für die Gefahren von Suchtverhalten zu schärfen und unsere Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien bestmöglich zu unterstützen“, betont Direktor Katz. In Anbetracht des überaus positiven Feedbacks planen die Veranstalter weitere bewusstseinsbildende Informationsveranstaltungen zu ähnlich brisanten Themenbereichen.

