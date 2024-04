Delegation des Niedersächsischen Landtages zu Besuch in der Steiermark

Zu den Teilnehmenden der Delegation zählen neben der Landtagspräsidentin die weiteren Präsidiumsmitglieder Marcus Bosse (SPD), Jens Nacke (CDU), Sabine Tippelt (SPD) sowie die SchriftführerInnen des Präsidiums des Niedersächsischen Landtages. Das vielseitige Programm für die deutschen Gäste spannt in diesen Tagen seinen thematischen Bogen von Gesundheitsthemen, über Forschung bis hin zur Kunst und Kultur.

So stand ein Treffen mit Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl sowie hochrangigen Vertretern aus dem Gesundheitswesen am Programm, um sich im Bereich der Gesundheitsversorgung sowie über aktuelle Forschungsaktivitäten und steirische Projekte auszutauschen. Auch die steirische Blackout-Vorsorge bei einem Besuch in der Landeswarnzentrale sowie die steirische Jugendstrategie bildeten weitere Schwerpunkte der Delegationsreise. Ein Ausflug nach Stainz mit Führung durch das Schloss Stainz mit Hausherrn Franz Meran sowie ein Besuch in der Oper rundeten das vielseitige Programm für die deutschen Gäste ab. Am Freitagabend steht noch ein Empfang bei Landeshauptmann Christopher Drexler am Programm, bevor die Delegation aus Niedersachen am Samstag ihre Heimreise antritt.

„Regelmäßiger Austausch ist wesentlich für die Stabilität und die gute Zusammenarbeit“

Der partnerschaftliche Austausch beider Landesparlamente reicht bereits zurück bis ins Jahr

1988, seither finden die gegenseitigen Besuche regelmäßig statt. Landtagspräsidentin Manuela

Khom, die vor zwei Jahren mit einer steirischen Delegation nach Hannover reiste, freute sich

sehr, diesmal selbst Gastgeberin zu sein und ihre deutschen parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Heimat willkommen zu heißen. „Die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Parlamenten in Europa wird stark von den persönlichen Beziehungen der handelnden Personen geprägt. Ein regelmäßiger Austausch ist wesentlich für die Stabilität und die gute Zusammenarbeit in einem vereinten Europa. Solche Besuche bieten außerdem eine

tolle Gelegenheit, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen.“, so Landtagspräsidentin Khom.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2024 um 11:08 Uhr aktualisiert