Verletzt: Forstarbeiter (44) wurde unter Baumstamm eingeklemmt

Veröffentlicht am 6. April 2024, 11:26 / ©pixabay / fotoblend

Gemeinsam mit zwei Kollegen war ein 44-jähriger Salzburger am Samstagmorgen mit Forstarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Rangersdorf beschäftigt. Dabei wurde der Mann aus bisher unbekannter Ursache unter einem Baumstamm eingeklemmt.

Kollegen eilten zu Hilfe

„Durch die Hilferufe wurden seine Kollegen auf ihn aufmerksam und konnten ihn aus seiner Notlage befreien“, heißt es seitens der Polizei. Sie setzten auch die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde in der Folge mit Verletzungen von der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert.