Sommerfeeling im Anmarsch: Welches Strandbad öffnet wann?

Das Warten hat bald ein Ende: Die Strandbadsaison steht vor der Tür, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Diese Kärntner Strandbäder öffnen schon bald ihre Tore für ihre Besucher.

Badespaß am Wörthersee

Die von den Stadtwerken betriebenen Einrichtungen – Strandbad Klagenfurt, Loretto und Maiernigg – begrüßen ihre Gäste bereits am 27. April. Das Parkbad Krumpendorf öffnet etwas später, am 13. Mai, seine Pforten. Das Strandbad der Gemeinde Velden eröffnet am 18. Mai.

Abkühlen am Faaker und Millstätter See

Für Badespaß ist der Panoramabeach am Faaker See ab dem 1. Mai wieder beaufsichtigt. Auch der Sunsetbeach in Egg am See, öffnet pünktlich zum Monatsbeginn im Mai. Das Strandbad Millstatt ist im Mai nur an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen geöffnet, während ab Juni dann täglich gebadet werden kann.