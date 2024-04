Nationalratswahlen: Das sind die Kandidaten der SPÖ-Kärnten

Rund 280 Delegierte und Gäste versammelten sich heute – wie berichtet – in der Neuen Burg in Völkermarkt. Neben dem Landesparteivorsitzenden Peter Kaiser wandte sich auch der Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidat Andreas Babler mit einer Videobotschaft an die Delegierten. SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher gab einen Ausblick auf das kommende Superwahljahr.

©SPÖ Kärnten

Kandidaten der SPÖ-Kärnten

Mittlerweile steht fest: Philip Kucher geht als Kärntens SPÖ-Spitzenkandidat ins Rennen. Der Klagenfurter ist bereits seit 2013 Abgeordneter zum Nationalrat und derzeit Bereichssprecher für Gesundheit und geschäftsführender Klubvorsitzender. In seiner Heimatstadt ist er SPÖ-Bezirksparteivorsitzender. Am zweiten Listenplatz findet sich die Villacherin Petra Oberrauner. Sie ist SPÖ-Abgeordnete im Nationalrat und Berreichssprecherin für Digitalisierung, Forschung und Innovation sowie SPÖ-Frauenvorsitzende in Kärnten. St. Veits 2. Vizebürgermeister Clemens Mitteregger ist am dritten Platz der Landesliste.