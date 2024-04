25-Grad-Marke wurde in Kärnten geknackt

Eine milde Südströmung sorgt aktuell für frühsommerliche Temperaturen in Kärnten – und das Anfang April! So zeigen die Thermometer in St. Veit an der Glan aktuell 23,3 Grad, in Spittal an der Drau sogar 23,8 Grad an. Damit liegen die Temperaturen deutlich über den typischen Werten für Anfang April, wie die Meteorologen von Geosphere Austria betonen. Und es sind noch nicht mal die wärmsten Orte Kärntens! Dieser Titel gebührt wohl ungeschlagen der Draustadt. Immerhin wurde in Villach gegen 15 Uhr sogar die 25-Grad-Marke geknackt. Auch die Gemeinde Dellach im Drautal liegt mit 24,8 Grad nur knapp darunter.

Hier ist es heute am wärmsten: Villach: 25,0 Grad

Dellach im Drautal: 24,8 Grad

Hermagor: 24,4 Grad

Fresach: 24,2 Grad

Feldkirchen: 24,0 Grad

Klagenfurt: 24,0 Grad Quelle: Geosphere Austria