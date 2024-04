Rotjacken wollen Finalserie zu ihren Gunsten drehen

„Eine Niederlage ist immer bitter, aber ich denke, dass wir sehr gut gestartet sind und in den ersten Minuten viel Druck gemacht haben, uns aber leider der Torerfolg nicht geglückt ist. Es war dennoch eine sehr ausgeglichene Partie, in der Salzburg das am Ende glücklichere Team war“, fasst es KAC-Stürmer Raphael Herburger zusammen.

Rotjacken auf Sieg aus

Am morgigen Sonntag wechselt die Finalserie 2024 der win2day ICE Hockey League wechselt nun zum ersten Mal den Standort und der EC-KAC möchte sich nach der Auftaktniederlage vom Freitag den Heimvorteil zurückholen. „Wir werden uns sehr gut auf Salzburg einstellen und wissen, dass sie auf eigenem Eis noch einen Tick stärker sind. Wir reisen schon heute an, hoffen morgen auf einen guten Morning Skate und dass wir dann bereit sind für die ersten Minuten, in denen in Salzburg immer viel los ist“, meint Herburger dazu. Damit steht der Rekordmeister allerdings vor einer sehr großen Herausforderung: Die Rotjacken unterlagen nämlich bei jedem ihrer jüngsten sechs Auftritte im Volksgarten und wurden bei den letzten fünf von Salzburg stets auf maximal ein erzieltes Tor minimiert.

Fallen zwei KAC-Stürmer aus?

Hinzu kommt, dass neben dem Langzeitausfall von Tobias Sablattnig auch die Mitwirkung von Thomas Hundertpfund fraglich ist. Er musste bereits das erste Finalspiel aufgrund einer Oberkörperblessur, die sich beim Morning Skate am Spieltag verschlimmert hat, auslassen. Unsicher ist auch die Teilnahme von Matt Fraser, der nach einem Foul im Schlussabschnitt der Partie zwar aufs Eis zurückkehrte, jedoch nicht ganz unversehrt aus der Situation hervorging. Bei beiden Stürmern wird die Entscheidung über einen Einsatz erst nach dem Vormittagstraining im Volksgarten fallen.