Einbrecher kamen über den Hintereingang

In der Nacht auf den 6. April 2024 gelangten bislang unbekannte Täter über den Hintereingang in eine Firma in Klagenfurt. In der Folge wurden drei, dort abgestellte Fahrräder gestohlen. „Zwei davon waren E-Bikes“, teilt man seitens der Polizei mit. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.