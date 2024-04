Wahlkampf-Auftakt: SPÖ präsentiert ihre Top-Kandidaten

Veröffentlicht am 6. April 2024, 17:01 / ©Peter Drechsler

Bei der Nationalratswahl werden Verena Nussbaum und Karin Greiner die Liste anführen, während bei der Landtagswahl Doris Kampus den ersten Listenplatz belegt, gefolgt von Ursula Lackner, Hannes Schwarz und Udo Hebesberger.

Die Sozialdemokratie ist bereit, auf allen politischen Ebenen mehr Verantwortung zu übernehmen. SPÖ-Chef Anton Lang

SPÖ-Chef Anton Lang betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der kommenden Wahlen und die Bereitschaft der Sozialdemokratie, mehr Verantwortung auf allen politischen Ebenen zu übernehmen. Doris Kampus, die regionale Vorsitzende der SPÖ Graz, äußerte sich optimistisch über die Vertretung der Landeshauptstadt Graz im Landtag und im Parlament in Wien. Auch Ursula Lackner, die regionale Vorsitzende der SPÖ Graz-Umgebung/Voitsberg, hob die Zuverlässigkeit und das Engagement der SPÖ für ein gutes Leben für alle in der Steiermark hervor.

Deutliche Fortschritte in verschiedenen Bereichen

Hannes Schwarz, Klubobmann der SPÖ, unterstrich die deutlichen Fortschritte in den Bereichen Bildung und Gesundheit sowie die Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung. Die Nationalratsabgeordneten Verena Nussbaum und Karin Greiner sprachen sich jeweils für verbesserte Zugänge im Gesundheits- und Kinderbetreuungsbereich aus und betonten ihre Schwerpunkte für die kommenden Wahlen. Landtagsabgeordneter Udo Hebesberger hob die Bedeutung des Sports in der Steiermark hervor und forderte eine bessere Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionäre sowie eine Verbesserung der sportlichen Infrastruktur.