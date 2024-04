Kollision: Alkohol am Steuer fordert verletzten Motorradfahrer

Gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 42 Jahre alter Auto-Lenker auf der L360 im Ortsgebiet von Rollsdorf in Fahrtrichtung Weiz und wollte beim Schnittpunkt mit einer Gemeindestraße nach rechts einbiegen.

Ursache bislang ungeklärt

Hinter dem 42-Jährigen befand sich zu dieser Zeit ein 52-jähriger Motorradlenker, welcher ebenfalls auf der L360 in die gleiche Richtung fuhr. Soweit momentan bekannt, fuhr der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad rechts an dem, im Rechtsabbiegevorgang befindlichen, Auto vorbei und kollidierte in diesem Zuge mit der rechten Vorderseite des Fahrzeuges.

Alkomattest zeigt zu hohen Alkoholwert in der Atemluft

Der Motorradfahrer stürzte aufgrund des Zusammenpralls und kam am Straßenrand zum Liegen. Erste Hilfe und die Alarmierung der Rettungskette wurde durch den 42-Jährigen und zwei Zeugen geleistet. Der gestürzte Motorradfahrer wurde durch das ÖRK in das Landeskrankenhaus Weiz verbracht. Ein, an der Unfallstelle durchgeführter, Alkomattest beim Auto-Fahrer ergab einen zu hohen Alkoholwert in der Atemluft.