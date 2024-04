Vor seiner Show: Oliver Pocher lässt es sich am Wörthersee gutgehen

„Der Wörthersee, so herrlich, das ist ein bisschen Heimatgefühl für mich“, sagt Oliver Pocher, während er die sonnige Kulisse des Sees genießt. Er erinnert sich an vergangene Besuche mit Amira und betont die Schönheit der österreichischen Landschaft mit ihren Bergen und Seen.

Torte und Almdudler am See

„Gerade hier an so einem Tag wie heute mit 25 Grad, der Sommer ist hier komplett am Laufen“, so Pocher. Vor seinem Auftritt in Klagenfurt, den er als „Heimspiel Nummer 3“ bezeichnet, gönnt sich der Entertainer eine köstliche Torte und einen erfrischenden Almdudler am Wörthersee. Die Veranstaltung „Der Liebeskasper – Er kommt auch in deiner Stadt“ ist bereits ausverkauft, was die Beliebtheit des Entertainers unterstreicht und zeigt, dass sein Humor und seine Show bei den Zuschauern bestens ankommen. „Ich freu mich sehr auf den Auftritt gleich in Klagenfurt“, so Oliver Pocher.