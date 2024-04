Graz als Gastgeber: EHF European League Women Halbfinals enthüllt

Veröffentlicht am 6. April 2024, 19:14 / © Pixabay / Jeppe Smed Nielsen

Die beiden rumänischen Teams CS Gloria 2018 BN und H.C. Dunarea Braila treffen in einem intensiven nationalen Derby aufeinander, während die ehemaligen Champions Neptunes Nantes eine weitere Chance auf den Titel gegen Storhamar Handball Elite haben werden.

Drei Teams haben die Chance auf den Titel

Drei der vier teilnehmenden Teams, nämlich Gloria, Dunarea Braila und Storhamar, haben die Möglichkeit, ihren ersten EHF European League-Titel zu gewinnen, während Neptunes Nantes den Erfolg der Saison 2020/21 wiederholen möchten. Nachdem sie die Gruppe mit Neptunes Nantes geteilt haben, wird Gloria alles geben, um den Pokal zu bekommen. Dies ist die vierte Ausgabe des Wettbewerbs und das zweite aufeinanderfolgende Jahr, in dem die EHF Finals Women in Graz stattfinden. Das finale Wochenende ist für den 11./12. Mai 2024 geplant und die Spiele werden im Raiffeisen Sportpark Graz in Österreich ausgetragen.