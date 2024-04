Motorradfahrer nach Kollision meterweit durch die Luft geschleudert

Der Vorfall ereignete sich, als ein 81-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Auto in Richtung Ferlach unterwegs war. In Höhe eines Gasthauses in Unterschloßberg beabsichtigte er, nach links auf den Parkplatz des Gasthauses abzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Motorrad auf derselben Straße in Richtung Klagenfurt unterwegs.

Er prallte seitlich gegen das Heck des Autos

Während des Abbiegevorgangs des Autos kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradlenker prallte seitlich gegen das Heck des Autos, wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam schließlich auf der entgegengesetzten Fahrspur zum Liegen.

Er wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, um dort weiterbehandelt zu werden. Der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Unfall verursachte erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Feuerwehren Köttmannsdorf und Kirschentheuer waren ebenfalls im Einsatz, um die Situation zu bewältigen. Insgesamt standen 36 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen.