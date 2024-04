Steht Kärnten kurz vor neuem Temperatur-Rekord?

Die höchsten in einem April gemessenen Temperatur liegt bei 29,9 Grad und wurde vor genau 13 Jahren am 7. April 2011 in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee gemessen. Am Sonntag könnte sich dies aber allemal ändern! Laut ersten Prognosen der Meteorologen von Geosphere Austria werden nämlich sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad (!) in Kärnten erwartet. „Damit könnte ein neuer Aprilrekord in Kärnten erreicht werden“, betonen die Fachleute. Dazu bringt der Tag strahlend sonniges Wetter.