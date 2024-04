Notruf aus den Bergen: Frau stürzt am Ostufer & ist schwer verletzt

Gegen 15 Uhr ging eine 62-Jährige in Begleitung ihres Lebensgefährten am Ostufer der Hirzmann Sperre am Wanderweg in Richtung Eldeschrott. Im unwegsamen Gelände rutschte sie aus und zog sich eine schwere Verletzung am rechten Bein zu. Die Frau konnte nicht mehr weiter und verständigte noch selbst per Notruf die Einsatzkräfte. Gegen 16.15 Uhr konnte die Frau von einem Team aus Bergrettern und Feuerwehr aufgefunden und Erstversorgt werden. Sie wurde mittels Seil geborgen und gegen 17 Uhr dem ÖRK übergeben. Die 62-Jährige wurde in das UKH Graz eingeliefert und stationär behandelt.