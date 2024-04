Sonntagssonne: Es werden Tageshöchstwerte bis zu 30 Grad erwartet

Veröffentlicht am 6. April 2024, 21:44 / ©5 Minuten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in Österreich wird: Größtenteils wird es sonnig. Lediglich im westlichen Teil des Landes könnten vereinzelt dichtere Schleierwolken auftreten, die das strahlende Sonnenlicht am Nachmittag leicht trüben können.

Bis zu 30 Grad!

Die Temperaturen zeigen sich in den Morgenstunden mit Werten zwischen 3 und 12 Grad noch recht frisch, doch im Laufe des Tages steigen sie deutlich an. Bereiten Sie sich auf frühsommerliche Verhältnisse vor, denn die Tageshöchsttemperaturen erreichen 23 bis 30 Grad.