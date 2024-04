Beide Lenker betrunken: Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Veröffentlicht am 7. April 2024, 06:18 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 19.30 Uhr lenkte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach seinen PKW von der Ausfahrt einer Tankstelle in Neu-Feffernitz zur Drautal Bundesstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auch ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seinem Fahrrad am Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Feistritz/Drau. Als der Radfahrer die Ausfahrt der Tankstelle queren wollte, kollidierte er mit dem abbiegenden PKW.

Beide Lenker waren betrunken

Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Dem Lenker des PKW wurde der Führerschein nach dem positiven Alkotest vorläufig abgenommen. Ein beim Radfahrer durchgeführter Alkotest verlief ebenfalls positiv. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

