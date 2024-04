Kollision bei Kreuzung forderte zwei Verletzte

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 7. April 2024, 06:32 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am Samstagabend lenkte eine 60-jährige Frau einen PKW auf der Klagenfurterstraße. Bei der Kreuzung mit dem Bahnweg in St. Veit/Glan, bog eine 21-jährige Frau aus Klagenfurt vom Bahnweg kommend nach links in die Klagenfurterstraße ein und kollidierte dabei mit dem PKW der 60-jährigen Lenkerin.

Lenkerin und Beifahrerin verletzt

Dabei erlitt die 21-jährige Lenkerin sowie eine 20-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt Verletzungen unbestimmten Grades. Die 60-jährige Lenkerin blieb unverletzt. Nach der Erstversorgung lehnten die beiden verletzten Frauen eine Mitfahrt mit dem Rettungsdienst ab. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 07:17 Uhr aktualisiert