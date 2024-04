Die große Chance: Kärntner sichert sich Platz in Semifinal-Shows

24 Talente sind bei der vierten Ausgabe von „Die große Chance – Let’s sing and dance“ am Samstag, dem 6. April 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 angetreten. Die Jury – diesmal bestehend aus Katharina Straßer, Leona König und Bernhard Speer – schickte wieder fünf Acts in die nächste Runde: Mit dem Herz-Buzzer ging es unter anderem für den Kärntner Tänzer Chris Cross direkt in die Live-Shows. Er hat Bernhard Speer restlos überzeugt.

Fünf Acts steigen auf

Leona König drückte den Buzzer für das Tanz-Duo Benjamin Schmöckel und Yeva Kuzmenko aus Wien und die Cheerdance-Gruppe Milleniumdancers winkte Katharina Straßer ins Semi-Finale. Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an Sängerin Kerstin Schmidt aus Niederösterreich und die Tanzgruppe Primo Dance Crew aus Wien, die jeweils neun Sterne für ihren Auftritt holen konnten.

Nächste große Chance am Freitag

Am kommenden Freitag wollen „Die große Chance“ wieder viele Talente nützen, wenn Fanny Stapf und Andy Knoll 25 Acts auf der großen DGC-Bühne begrüßen. Die Live-Semifinalshows gibt es ab 26. April 2024 auf ORF 1 zu sehen. Übrigens: Auch online können Fans mitverfolgen, wie sich die Kandidaten bewähren: Livestreams aller Sendungen werden auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Die Mitmach-Seite mein.ORF.at erweitert das Online-Angebot zudem und bietet laufend neue Aktionen, Gewinnspiele und interaktiven Elemente rund um „Die große Chance„.