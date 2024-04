Flammen-Inferno in Schwechat: Feuerwehren bei Großbrand gefordert

Veröffentlicht am 7. April 2024, 09:50 / ©Screenshot FF Schwechat

Brandalarm in Schwechat! Kurz nach 2 Uhr morgens brach am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke ein Feuer aus. Bereits nach kurzer Zeit stand das Gebäude, welches unter Denkmalschutz steht, in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung wurden zum Löscheinsatz alarmiert und bekämpften die Flammen.

Brand mittlerweile unter Kontrolle

Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Sonntagfrüh wurde seitens der Einsatzkräfte bekannt gegeben, dass der Brand mittlerweile unter Kontrolle sei. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 09:59 Uhr aktualisiert