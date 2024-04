Knapp 150 Kilometer: Profi-Radsportler liefern sich Rennen in Kärnten

Erstmals findet die internationale Sportveranstaltung an diesem Wochenende in Kärnten statt. 1.200 Teilnehmer aus fast 40 Nationen haben sich für das Gravel Race gemeldet. „Ich danke allen, die hinter dieser Veranstaltung stehen, die sie möglich gemacht haben und ich freue mich für jede Sportlerin und jeden Sportler – sie finden beste Bedingungen vor“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Start. Von Seiten des Landes würde jedenfalls die Bereitschaft bestehen, das Gravel Race fix in den Kärntner Veranstaltungskalender aufzunehmen. Gefahren werden heute drei Runden vom Wörthersee zum Faaker See und durch das Rosental gefahren – knapp 150 Kilometer liegen vor den Radfahrern.

Die Route: Ortsgebiet Velden – Richtung Rosegg – L52 Rosegger Straße – St. Lambrecht – Bergl – Wudmath – Drauradweg zur Draubrücke Föderlach – Bogenfeld – Taborhöhe – Taborstraße -Faakersee – Fitnessparcours – Ledenitzen – Orainsattel – St. Martin – Techuana Jugendcamp – L52 Roseggerstraße – Drauradweg Richtung St. Jakob – Mühlbach – Dreilach – Draubrücke Sellkach – Treffen – Latschach – Aich – Unterjeserz – Velden

Zuschauen erwünscht

Für Zuschauer bieten sich zahlreiche Hotspots entlang der Strecke an, um die Radsportler anzufeuern. Besonders empfehlenswert sind die Labestationen am Faaker See beim Arneitz und in Aich beim Streklhof, wo die Teilnehmer auf ihrem Weg unterstützt werden.

Zum Gravel Race Gravel Race ist eine Trend-Radsportart aus den USA. Ein Gravel Bike ist eine Mischung aus einem Rennrad und einem Mountainbike, die Räder sind stabiler und schwerer, die Reifen sind breiter, man fährt auf Schotter und Straßen. Der Weltcup am Wörthersee ist das erste Rennen dieses Jahres in Europa.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 10:12 Uhr aktualisiert