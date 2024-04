Schenkst du diesen Fellnasen dein Herz?

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Billie gesucht

Infos zu Billie schwarz

weiblich

kastriert

geb.: zirka 2013

Als stolze alte Katzendame ist Billie eine echte Einzelgängerin und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Obwohl sie manchmal etwas launisch sein kann, genießt sie es dennoch, gestreichelt zu werden. Billie ist gerne im Garten unterwegs und schätzt ruhige Umgebungen. Ein Zuhause ohne Kleinkinder wäre ideal für sie. Wer einem anspruchsvollen, aber liebevollen Stubentiger ein warmes Plätzchen bieten möchte, wird in Billie eine treue Gefährtin finden.

©Tierheim Villach Katzendame Billie sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause.

Begleitest du Robex durchs Leben?

Infos zu Robex kleiner Mischling

braun-weiß

männlich

kastriert

geb.: 10. Feber 2014

Mit seinen stolzen zehn Jahren ist Robex noch immer voller Energie und liebt es, spazieren zu gehen. Sein freundliches Wesen und seine Kinderliebe machen ihn zu einem perfekten Begleiter für Familien. Der Vierbeiner genießt es, gestreichelt zu werden und gibt seine Zuneigung gerne zurück.

©Tierheim Villach Trotz seines Alters ist Robex fit und voller Lebensfreude.

Kennst du mich?

Diese Wasserschildkröte wurde am 30. März 2024 in der Nähe der Drau am Wasenboden in Villach aufgefunden. Der Besitzer wird gebeten, sich beim Team des Villacher Tierheims zu melden.

©Tierheim Villach Diese Wasserschildkröte wurde beim Wasenboden entdeckt.

Wer vermisst mich?

Dieses graue Kaninchen hoppelte auf der Krastalstraße. Der Besitzer wird gebeten, sich beim Team des Villacher Tierheims zu melden.

©Tierheim Villach Weißt du, wo ich hingehöre?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.