Passanten schlugen Alarm: Polizei stoppte zwei Alkolenker

Zell am See

Im Zuge der routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurden die beiden Fahrer, ein 56-jähriger Einheimischer sowie ein 45-jähriger aus dem Bezirk Zell am See, einem Alkomattest unterzogen, der im Falle des Erstgenannten mit einem Messergebnis in Höhe von 0,7 Promille positiv ausfiel. Aufgrund dessen untersagten die Beamten dem Lenker die Weiterfahrt und setzten diesen über die Anzeigenerstattung an die zuständige Strafbehörde in Kenntnis.

45-Jähriger hatte 2,54 Promille

Die Atemluftmessung des 45-jährigen erbrachte sogar ein positives Ergebnis in Höhe von 2,54 Promille. Dem Fahrer wurden daher Führerschein und Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle abgenommen und es wird weiters Anzeige an die BH Zell am See erstattet.