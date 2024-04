Wasserrettung warnt vor gefährlicher Mutprobe: „Das kann tödlich enden“

Ein fragwürdiger Trend zieht aktuell seine Kreise in Villach. Jugendliche klettern über Brückengeländer und springen in die eiskalte Drau. Innerhalb von sieben Tagen musste die Wasserrettung Villach schon zweimal zum Einsatz ausrücken.

Mehrere Jugendliche sprangen von Villachs Brücken

Wie 5 Minuten berichtete, sprang bereits am 29. März ein junger Mann von der Friedensbrücke in den Fluss. Er hatte Glück und konnte nach wenigen Minuten von zwei jungen Polizisten ans Ufer gebracht werden. Auch der zweite Einsatz ging noch einmal glimpflich aus: „Zwei Jugendliche sind von der Kriegsbrücke ins Wasser gesprungen, konnten sich aber zum Glück selbst an Land retten“, berichtet Christiane Erbert von der Wasserrettung Villach. Sie warnt davor, die Gefahr zu unterschätzen: „So etwas kann ganz schnell tödlich enden!“

Verletzungsgefahr massiv

Zum einen sei die Drau ein fließendes Gewässer und aktuell nur acht Grad kalt. „Zum anderen könnten im Wasser Steine liegen, an denen man sich schwer verletzen kann“, betont Erbert. „Ihr bringt damit nicht nur euch selbst, sondern auch alle beteiligten Einsatzkräfte in Gefahr!“ Im Namen der Wasserrettung appelliert sie an die Vernunft jedes Einzelnen: „Wenn ihr euch abkühlen wollt, geht bitte in Freibäder oder Seen schwimmen.“

