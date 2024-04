Künstliche Intelligenz: Klagenfurt hat jetzt smarte Rathaus-Assistentin

KLARA, so heißt die digitale Klagenfurter Rathaus-Assistentin, die ab sofort die Webseite der Landeshauptstadt unterstützt. Derzeit läuft sie im Probebetrieb und beantwortet Fragen rund um alle Leistungen und Angebote der Stadtverwaltung. Sie stellt der Bevölkerung Informationen rasch und effizient zur Verfügung.

Wer ist KLARA?

KLARA ist eine Abkürzung für Klagenfurter Rathaus Assistentin. Sie ist eine Künstliche

Intelligenz, die das Suchen und Finden von Informationen auf der Homepage der Landeshauptstadt (www.klagenfurt.at)erleichtert und auf fast alle Fragen zu Klagenfurt eine Antwort hat. In erster Linie soll KLARA das Bürgerservicebüro entlasten, das im Durchschnitt 1.000 Anrufe pro Tag abwickelt.

Was kann KLARA?

KLARA gibt Auskünfte und beantwortet Fragen zur Landeshauptstadt und allen angebotenen Dienstleistungen in einem eigenen Chatfenster. Ihre Antworten sind leicht verständlich und kompakt zusammengefasst. Dabei dienen der digitalen Klagenfurter Rathaus Assistentin sämtliche Inhalte auf der Homepage der Landeshauptstadt als Quelle für ihre Informationen: Wo bekomme ich einen Meldezettel? Wo erhalte ich ein Wohnungsansuchen? Wie bekomme ich eine ID-Austria? Welche sozialen Hilfsleistungen bietet die Stadt an? Fragen nach den Lottozahlen, aktuellen Nachrichten und Ähnlichem können nicht beantwortet werden. KLARA ist keine Alexa und auch kein Chatbot. Das heißt, dass das Chatten, also eine gewisse Unterhaltung mit dem technischen System, nicht vorgesehen ist. Das KI-gestützte Tool speichert auch keine persönlichen Daten der Nutzer, die Nutzung erfolgt anonym.

©Stadt Klagenfurt KLARA

Wie arbeitet KLARA?

Als künstliche Intelligenz kann sie konkrete Fragestellungen schnell, rund um die Uhr und in vielen Sprachen beantworten. Ganz egal, ob die Frage auf Hochdeutsch, umgangssprachlich oder nur in Stichworten formuliert ist. Natürlich bleibt das klassische Suchfeld als Suchfunktion und die Suche von A bis Z auf www.klagenfurt.at weiterhin bestehen, und durch KLARA ergänzt. Umgesetzt wurde KLARA von der Abteilung StadtKommunikation und in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Webwerk und GoodGuys. „Mit dem KI-basierten Tool gehen wir einen weiteren Schritt in der Digitalisierung und verbessern unsere Online-Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Bürgermeister Christian Scheider (TK).

KLARA lernt noch

„Wie jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter befindet sich auch KLARA noch in einer Lern- und Ausbildungsphase“, erklärt Dr. Valentin Unterkircher, Leiter der Abteilung StadtKommunikation. Die digitale Klagenfurter Rathaus-Assistentin weiß zwar schon viel, sie kann aber manchmal auch noch überraschende Antworten liefern und Fehler machen. Das Projekt befindet sich in der Testphase. KLARA lernt jeden Tag dazu und mit jeder neu gestellten Frage, werden auch ihre Auskünfte genauer. Bürger sind herzlich eingeladen, KLARA zu testen und ihr Feedback an die Stadt zu schicken. In weiterer Folge könnten die Dienste der digitalen Klagenfurter Rathaus Assistentin dann auch in anderen Abteilungen unterstützend eingesetzt werden.