Kärntner Sportlerlegende feierte 70. Geburtstag

Karl Schnabl gehörte dem österreichischen Skisprungwunderteam der 70er-Jahre an, wurde 1976 in Innsbruck Weltmeister und Österreichs erster Skisprung-Olympiasieger, begann nach der sportlichen eine medizinische Karriere und war Leiter des Olympiazentrum Kärnten. Am Samstag beging er seinen 70. Geburtstag, zu dem auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gratulierte. Er bezeichnete Schnabl in seinen Grußworten als unverzichtbare Gallionsfigur des Kärntner Sports.

Kärntner Landesorden Silber 1996: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

©LPD Kärnten/Steinacher Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Karl Schnabl und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

Auch SV Achomitz beging 70-jähriges Bestandsjubiläum

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) verwies indes auf das dreifache Jubiläum: „Wie feiern den neuen Zubau hier beim Mehrzweckhaus, den SV Achomitz und unseren Spitzensportler Karl Schnabl.“ Denn auch der SV Achomitz beging am Samstag sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. „Kärnten ist stolz auf die Achomitzer Aushängeschilder! Möglich machen das die konsequente, ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeit aller Trainer und Funktionäre des SV und vor allem das Miteinander, das diesen Verein prägt, die Motivation und die Freude, die an die nächsten Sportgenerationen weitergegeben werden. Dafür danken wir von Seiten des Landes.“ Die Feier im Mehrzweckhaus wurde umrahmt von Pikce, einem mehrsprachigen Kinderchor aus Achomitz, sowie der Jugendgruppe Oisternix, den Wildsängern und Feit mit Band.