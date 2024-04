Institut für Inklusive Medizin feiert 5-jähriges Jubiläum

Im Zeitraum von 2019 bis 2023 wurden im Institut für Inklusive Medizin in Kainbach bei Graz insgesamt 1.814 Patienten betreut, was einem durchschnittlichen Patientenaufkommen von 362,8 pro Jahr entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen den steigenden Bedarf an „Inklusiver Medizin“.

Dies umfasst barrierefreie, bedarfsgerechte medizinisch-pflegerische und therapeutische Leistungen: Diagnostik einschließlich Anamneseerhebung, Therapie und präventive/rehabilitative Leistungen sowie Beratungen.