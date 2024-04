Rugby in Klagenfurt: Tigers wollen wieder durchstarten

Veröffentlicht am 7. April 2024, 13:28 / ©Anexia Tigers

Nach der erfolgreichen Herbstsaison geht es für die Herrensektion im klassischen XV-Rugby weiter. Am Samstag, dem 13. April 2024, empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Christian Lexer die Celtic Vienna am Koschatplatz. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Im Herbst konnten die Tigers in Wien gewinnen, nun gilt es das Husarenstück zu bestätigen. Bei einem Sieg winkt die Tabellenführung.

Zweites Rugby-Heimspiel am 20. April

Die Tigerladies laden am 20. April 2024, um 12 Uhr, zu ihrem bereits zweiten Spieltag auf den Koschatplatz. Nach dem Heimturnier, findet zudem ein kleiner, feiner Festakt anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums der Tigerladies statt. „Wir hoffen, dass einige Mädels der ersten Generationen uns besuchen kommen“, erklären sie abschließend.