Auto gestohlen: Lenker (14) rast vor Polizei davon und kracht in Baum

Gestern Nachmittag soll ein 14-Jähiger in die Garderobe einer Sporthalle gegangen und dort einen Autoschlüssel und weitere Wertgegenstände entwendet haben. Das Fahrzeug zu dem zuvor gestohlenen Schlüssel stand auf dem Parkplatz vor der Sporthalle. Der 14-Jährige stieg schließlich in das Auto und startete seine Fahrt.

Handyortung: Fahndung wurde eingeleitet

Als der Fahrzeugbesitzer in die Garderobe kam und die verschwundenen Wertgestände bemerkte, verständigte er die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung gab der 55-Jährige gegenüber den Beamten an, dass er mittels App sein Fahrzeug orten kann. Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach dem Fahrzeug veranlasst. Mehrere Bezirkskräfte beteiligten sich an dieser Fahndung.

14-Jähriger rast vor Polizei davon

Als der 14-Jährige auf die Polizei aufmerksam wurde, versuchte dieser mit dem Fahrzeug zu flüchten und fuhr mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit durch die Gassen. Der 14-Jährige verlor im Bereich der Hohenbergstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Lichtmasten und einen Baum. Danach versuchte der 14-Jährige noch zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch nach kurzer Zeit durch die Beamten angehalten.

Jugendlicher angezeigt

Der 14-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. In weiterer Folge wurde der Jugendliche zur ambulanten Versorgung mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, jedoch kurze Zeit später wieder entlassen, da dieser nur leicht verletzt wurde. Nach der Einvernahme wurde der 14-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurden keine weiteren Personen verletzt.