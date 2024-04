27,4 Grad: April-Temperaturen bringen die Kärntner zum Schwitzen

Die höchste in einem April gemessene Temperatur liegt – wie berichtet – bei 29,9 Grad und wurde vor genau 13 Jahren am 7. April 2011 in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee gemessen. Zugegeben: Ganz erreicht haben wir diese Werte am heutigen Sonntag noch nicht, dennoch liegen die Höchstwerte deutlich über den für Anfang April typischen Temperaturen. So zeigen die Thermometer in Dellach im Drautal aktuell 27,4 Grad an, jene in Kötschach-Mauthen und Ferlach 26,7 Grad. Auch in Villach ist es mit 26,3 Grad frühsommerlich warm. In Klagenfurt wurden gegen 15 Uhr ebenfalls 25,8 Grad gemessen.

Das sind heute die heißesten Orte Kärntens Dellach im Drautal 27,4

Kötschach-Mauthen 26,7

Ferlach 26,7

Weissensee 26,5

Villach 26,3

Spittal an der Drau 26,0 Quelle: Geosphere Austria, Stand: 15 Uhr