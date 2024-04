„Soll Frieden bringen“: Neues Marterl in Annabichl wurde gesegnet

Veröffentlicht am 7. April 2024, 15:50 / ©StadtKommunikation/Kulmer

Ein neues Kreuz wurde nun auf der Grüninsel Kreuzung in der Akazienhofstraße/Wiesengasse aufgestellt und gesegnet. Durchgeführt wurde der religiöse Akt von Gerhard Simonitti. Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) initiierten die Aufstellung des Kreuzes in Zusammenarbeit mit dem Stadtgartenamt. „Es freut mich, dass wir gemeinsam mit Kollegin Wassermann dafür sorgen konnten, am Spitalberg das Wegkreuz wieder zu errichten. Insbesondere, dass wir es noch vor Ostern segnen und damit den Anrainern eine große Freude bereiten können“, sagt Habenicht.

Altes Marterl abgebrannt

Das neue Kruzifix-Marterl wird am selben Ort aufgestellt, wo bereits zuvor eines stand. Dieses ist allerdings abgebrannt, somit kam der Wunsch, ein neues aufzustellen. Gebaut wurde das Marterl von der Abteilung Stadtgarten mit einem Schindeldach. Links und rechts vom Kreuz stehen Bäume und eine Sitzbank soll den Wohlfühlfaktor erhöhen.