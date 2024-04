WhatsApp-Update: Was genau ändert sich für mich?

Am 11. April 2024 werden wichtige Änderungen in den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von WhatsApp für Benutzer in der europäischen Region wirksam. Diese Änderungen erfolgen als Reaktion auf zwei neue EU-Verordnungen: das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte. Aber was bedeuten diese Änderungen konkret?

Was ändert sich alles?

Mehr Transparenz und Klarheit: WhatsApp wird weitere Informationen über seine Richtlinien und Grundsätze hinzufügen, die genau beschreiben, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht. Dies soll eine klarere Orientierung für die Nutzer ermöglichen und die Transparenz über die Nutzung der Plattform erhöhen. Neue EU-Vorschrift für Drittanbieter-Apps: Eine neue Regelung der EU ermöglicht es den Nutzer, WhatsApp-Nachrichten an unterstützte Drittanbieter-Apps zu senden. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Interaktion mit anderen Plattformen. Klare Richtlinien für Kanäle: WhatsApp wird klare Richtlinien für die Nutzung von Kanälen einführen. Dabei wird erklärt, wie Inhalte gemeldet und Entscheidungen angefochten werden können. Zudem werden Empfehlungen für Kanäle transparent gemacht. Internationale Datenübermittlung: Änderungen an den internationalen Datenübermittlungsmechanismen werden vorgenommen. Für Benutzer in der europäischen Region wird WhatsApp sich zukünftig auf das EU-US Data Privacy Framework stützen. Dies soll sicherstellen, dass die Daten der Nutzerinnen angemessen geschützt und übertragen werden. Änderung des Mindestalters: Das Mindestalter für die Nutzung von WhatsApp in der europäischen Region wird von 16 auf 13 Jahre gesenkt. Damit wird ein einheitliches Mindestalter für WhatsApp weltweit eingeführt.

Trotz dieser Änderungen bleibt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für persönliche Nachrichten und Anrufe auf WhatsApp bestehen. Das bedeutet, dass die Inhalte nur von den beteiligten Nutzern eingesehen werden können. Wenn du die Plattform nach dem 11. April weiterhin nutzt, akzeptierst du diese Änderungen automatisch.

Quelle: FAQ WhatsApp