Schwer verletzt: Motorradfahrer schlitterte über Leitplanke

Gegen 14 Uhr fuhr ein 27-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in Richtung Stanzach. In einer Linkskurve geriet er aufgrund eines entgegenkommenden Auto von der Fahrbahn ab, stürzte einen leichten Abhang hinunter und verletzte sich leicht an der rechten Schulter. Nach der Erstversorgung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

20 Minuten später

Etwa zwanzig Minuten später, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall auf derselben Strecke. Ein 41-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Ostallgäu fuhr in Richtung Berwang. Laut Zeugenaussagen geriet er in einer Linkskurve auf das Straßenbankett und stürzte. Er schlitterte einige Meter über die Leitplanke, bevor er zum Stillstand kam. Erste Hilfe wurde von nachfahrenden Motorradfahrern und einem weiteren Verkehrsteilnehmer geleistet, bis der Notarzt eintraf. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen. Der Sachschaden am Motorrad ist derzeit noch unbekannt.