Voices of Spirit Festival: Internationales Chorfestival in Graz

Das Festival, das bereits seit 2014 jährlich stattfindet, hat sich zu einem Ereignis im deutschsprachigen Raum entwickelt und zieht hochkarätige Künstler sowie Chöre aus der ganzen Welt an.

Konzerte und Workshops

Ein zentraler Bestandteil des Festivals sind die „Artists in Residence“, die nicht nur Konzerte geben, sondern auch Workshops für teilnehmende Chöre anbieten. In diesem Jahr wird das A-cappella-Ensemble Nobuntu aus Simbabwe als einer der „Artists in Residence“ vertreten sein. Sie werden traditionelle Klänge ihres Heimatlandes präsentieren und ihr Wissen mit anderen Chören teilen.

Mehrere renommierte Künstler

Neben Nobuntu werden weitere renommierte Künstler wie der norwegische Komponist und Pianist Ola Gjeilo sowie das Vokalensemble Latvian Voices das Festival bereichern. Auch das Ensemble Anja Om Plus und der Jugendchor Österreich werden mit ihren Auftritten das Publikum begeistern.

„Lange Nacht der Chöre“

Ein Höhepunkt des Festivals ist die „Lange Nacht der Chöre“, bei der zahlreiche Chöre in der Grazer Altstadt auftreten und das Publikum mit ihren Gesangsdarbietungen verzaubern. Darüber hinaus finden auch in den steirischen Regionen Begegnungskonzerte statt, die die Vielfalt der Vokalmusik in ganz Österreich präsentieren. Das Programm des Festivals umfasst eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter Konzerte, Workshops und öffentliche Auftritte.

