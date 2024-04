Kommt Saharastaub auch in die Steiermark? Karte zeigt es jetzt genau

Nachdem er vor etwa einer Woche bereits massiv in Österreich „vorbeigeschaut“ hat, ist er auch ab heute wieder kurz zu Gast. Die Rede ist vom Saharastaub. Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, sei vor allem der Westen Österreichs bereits am heutigen Sonntag betroffen. Am morgigen Montag trifft dann der nächste Schub in Österreich ein, dieser könnte auch Teile weiter in der Landesmitte betreffen, wie eine Prognose-Karte zeigt, die auch darstellt, wann die Konzentration des Saharastaubs wo wie stark sein wird. Wie aber sieht es in der Steiermark aus?

Wie viel Saharastaub bekommt die Steiermark ab?

Die Sichtverhältnisse in den Bergen könnten aufgrund des „nächsten Grußes aus dem Süden“, wie ihn die Meteorologen bezeichnen, dabei „teilweise deutlich beeinträchtigt“ sein. Bereits im Facebook-Posting erklärt die „GeoSphere Austria“ aber, was sich dann auch mit Blick auf die Prognose bestätigen könnte: Die östlichen Regionen Österreichs dürften größtenteils vom Saharastaub verschont bleiben. Am stärksten dürfte es dabei noch den Westen der Steiermark und die Obersteiermark treffen. Der Rest der Steiermark wird wohl nur eine geringe Dosis – und das erst ab der Nacht von Montag auf Dienstag – abbekommen.