Tragödie am Berg: Wanderer kurz vor dem Abstieg tödlich verunglückt

Kurz vor dem Abstieg übermittelte der Mann am Samstag, den 6. April 2024, gegen 10.10 Uhr eine Videobotschaft an seine Verwandten und gab darin sinngemäß an, dass er aufgrund der herrschenden Verhältnisse kurz unterhalb des Gipfels der Schneidspitze die Wanderung abbrechen habe müssen und nun umkehren werde.

Er kehrte nicht mehr Heim

Nachdem der 43-Jährige am Samstag nicht mehr heimkehrte, erstatteten die Angehörigen bei der deutschen Polizei die Abgängigkeitsanzeige, woraufhin die Polizei Füssen wiederum am Sonntag, den 7. April 2024, die Polizeiinspektion Reutte über die Abgängigkeit in Kenntnis setzte. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte das Autodes Abgängigen am Parkplatz der Bergbahnen Höfen/Hahnenkamm festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde der Polizeihubschrauber Libelle zur Durchführung eines Suchfluges im Bereich Schneidspitze angefordert.

Er konnte nur mehr tot aufgefunden werden

Durch die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte der Abgängige nach kurzer Zeit am südöstlichen Hang unterhalb des Gipfels im steilen Gelände nur mehr tot aufgefunden werden. Anhand der Spurenlage dürfte dem Mann auf einem steilen Schneefeld ausgerutscht und in der Folge ca. 150 Meter abgestürzt sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2024 um 20:44 Uhr aktualisiert