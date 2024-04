Aprilscherz oder Realität? Österreich erlebt einen April wie nie zuvor

Am Wochenende war es laut den Wetterexperten der GeoSphere Austria etwa 10 bis 15 Grad wärmer als an durchschnittlichen ersten Apriltagen. Besonders bemerkenswert war der Sonntag, an dem die Wetterstation in Bruck an der Mur (Steiermark) den ersten Hitzetag des Jahres verzeichnete. Mit Temperaturen von mindestens 30 Grad wurde dieser Tag nicht nur zum frühesten Hitzetag in Österreichs Messgeschichte, sondern auch zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord im Jahr 1934, berichtet die GeoSphere Austira.

Kärnten knapp unter dem bisher heißesten Aprilwert

Bruck an der Mur erreichte dabei mit einem Höchstwert von 30,0 Grad nicht nur den Titel des wärmsten Ortes Österreichs an diesem Tag, sondern exakt den Wert des bisher heißesten Apriltages in der Steiermark, der am 24. April 1968 in Leibnitz gemessen wurde. Auch in anderen Regionen gab es bemerkenswerte Temperaturwerte, so die GeoSphere Austria. So lag Dellach im Drautal mit 29,8 Grad nur knapp unter dem bisher heißesten Aprilwert in Kärnten. Der österreichweite Rekord für die höchste Apriltemperatur bleibt jedoch bei 32,0 Grad, gemessen im Jahr 2012 in Waidhofen/Ybbs.

204 Wetterstationen verzeichneten mindestens 25 Grad

Die Daten von GeoSphere Austria zeigen, dass die 30-Grad-Marke immer früher im Jahr erreicht wird. Während in der Klimaperiode von 1991 bis 2020 der Durchschnittstermin für den ersten 30-Grad-Tag der 19. Mai war, lag dieser in der Klimaperiode von 1961 bis 1990 erst am 30. Mai. Am Sonntag, den 7. April 2024, verzeichneten 204 von insgesamt 278 Wetterstationen der GeoSphere Austria einen Sommertag mit mindestens 25 Grad. Normalerweise ist ein solcher Tag in einem durchschnittlichen Jahr erst in der zweiten Aprilhälfte zu erwarten, im statistischen Mittel am 18. April.

