Saharastaub trübt zum Wochenstart den Kärntner Himmel

Auch am Montag kündigt sich sonniges und frühsommerliches Wetter in Kärnten an. „Mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad bleibt es weiterhin warm“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Dennoch könnte das Wetter einen diesigeren Eindruck als am Wochenende machen. Grund dafür ist eine Saharastaubwolke, die auch über Kärnten zieht. Allerdings bleibt die Staubkonzentration deutlich geringer als zu Ostern, versichern die Fachleute abschließend.