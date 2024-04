Hoch liegende Wolken und Sahara-Staub trüben den Himmel

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in der Steiermark wird: Es wird erwartet, dass die hoch liegenden Wolken dichter werden, möglicherweise begleitet von etwas Saharastaub in der Luft, was dazu führen könnte, dass das Wetter insgesamt etwas trüber erscheint als am Wochenende. Der südliche Wind wird etwas kräftiger, und im Norden der Obersteiermark wird föhniges Wetter erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen hohe Werte zwischen 26 und 29 Grad.