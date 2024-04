VSV-Unihockey vor Herausforderung: Zwei Auswärtssiege in Wien nötig

Das Spiel war bis zum dritten Abschnitt sehr ausgeglichen, jedoch ausgerechnet wieder mit einem Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit legten die Wiener in einem entscheidenden Moment vor. Auf den Anschlusstreffer vom VSV zum 2:3 stellten die Wiener binnen 14 Sekunden den Zweitore-Vorsprung wieder her. Dann war für den VSV nichts mehr zu holen, auch eine Überzahlsituation konnte nicht mehr genutzt werden. Das 3:5 war nur mehr Ergebniskorrektur.

Nächsten Spiel in Wien

Die nächsten beiden Spiele der Serie gehen in Wien kommenden Samstag über die Bühne. Die Villacher haben weiterhin die Chance den Titel zurück in die Draustadt zu holen. Zwei Auswärtssiege am kommenden Wochenende in Wien müssen her, um ein Entscheidungsspiel der Best-of-Five-Serie in Villach zu erzwingen.