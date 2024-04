Wöchentliche Konzerte: „Singen vom Feinsten“ findet wieder statt

Veranstalter Wolfgang König und Programmleiter Richi Di Bernardo setzten auf

großartigen Interpreten. Die „Sängerrunde Emmersdorf Klagenfurt “ sowie der „Singkreis Klagenfurt Seltenheim“ begeisterten das Publikum. Musikalisch begleitet wurde das ganze durch das „Altsteirertrio Lemmerer“. Seppi Rukavina hat den Abend moderiert. Mit dabei waren auch der Bürgermeister Herbert Gaggl, der Marketingchef der Raiffeisen Landesbank Christopher Weiss und die Vizebürgermeisterin Astrid Brunner.

Chöre und Musikgruppen Kärntens

Das „Singen vom Feinsten“ umfasst zehn Konzerte und ist wöchentlich in einem anderen Bezirk anzutreffen. Die Interpreten sind niemals dieselben, somit kann man die besten Chöre und Musikgruppen Kärntens erleben. Am 13. April 2024 geht es weiter in Kulturni Dom Pliberk/Bleiburg und am 19. April 2024 in Spittal an der Drau im Stadtsaal.