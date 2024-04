Noch einmal Schnee? Nach frühestem Hitzetag soll es hier schneien

Während es gestern und heute mit 25 bis 30 Grad in ganz Österreich noch warm war bzw. sein wird, kommt bereits morgen schon wieder eine Kaltfront, die sogar für einiges an Neuschnee in den Bergen im Westen des Landes sorgen könnte. Die „Unwetterwarnzentrale“ berichtet auf Facebook von 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee, Mittwoch Früh sollen Flocken stellenweise sogar bis auf 800 Meter herabfallen. Und das alles, nachdem am gestrigen Sonntag, den 7. April, in Bruck an der Mur der früheste Hitzetag (Tag mit mindestens 30 Grad Höchsttemperatur) der österreichischen Messgeschichte vermeldet wurde – mehr dazu hier.

Schneefallgrenze „meist zwischen 1.100 und 1.600 Metern“

Auch die „GeoSphere Austria“ berichtet von einer Störungszone, die vor allem der Westhälfte Österreichs von Dienstag auf Mittwoch meist dichte Wolken und einige Regenschauer bringen könnten. Die Schneefallgrenze soll demnach „meist zwischen 1.100 und 1.600 Metern“ liegen. Auf einer Karte der „Unwetterwarnzentrale“ kann man auch gut erkennen, wo genau es wie viel schneien wird. Dabei dürften vor allem die Berge im Südwesten Tirols und im Süden Vorarlbergs den meisten Schnee abbekommen. Auch im Norden Kärntens und im Süden Salzburgs – entlang des Alpenhauptkamms – könnten die Berge etwas mehr anzuckern.