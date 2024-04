Mehr als 2.000 Höhenmeter: Diese Woche ist der „Vierbergelauf“

Weithin bekannt ist der „Vierbergelauf“, dessen Tradition bis auf vorchristliche Ursprünge zurückgeführt wird. Den Auftakt zum Lauf bildet in der Nacht von Donnerstag, dem 11. April, auf Freitag, dem 12. April, eine Mitternachtsmesse am Magdalensberg.

Fünf Messen werden gefeiert

Während des 52-Kilometer-Pilgermarsches über die vier Berge rings um St. Veit/Glan legen die Wallfahrer in rund 16 Stunden mehr als 2.000 Höhenmeter zurück. Im Rahmen des Vierbergelaufs werden fünf Messen gefeiert und drei Andachten gehalten. Nach der Mitternachtsmesse am Magdalensberg und der Messe in der Pfarrkirche Pörtschach am Berg feiert Diözesanbischof Dr. Josef Marketz um 7 Uhr mit den „Vierberglern“ die Feldmesse vor der Karnberger Kirche.

„Walk & Talk“

Im Rahmen der Initiative „Denk Dich Neu“ wird auch heuer wieder ein Team der katholischen Jugend Kärnten teilnehmen und dabei unter dem Motto „Walk & Talk am Vierbergelauf“ mit jungen Menschen ins Gespräch kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 10:10 Uhr aktualisiert