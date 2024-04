Über 200 km/h: Mehrere Extrem-Raser aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 8. April 2024, 09:33 / ©LPD Stmk/Makowecz

Wie die niederösterreichische Polizei erklärt, wurden am 5. April Radarmessungen mittels „Multabox“ auf der A5 im Gemeindegebiet von Mistelbach durchgeführt. Gegen 14.50 Uhr wurde dabei ein Auto mit Wiener Kennzeichen in Fahrtrichtung Brünn mit einer Geschwindigkeit von 211 km/h gemessen. Nur wenig später war es ein ungarisches Fahrzeug, das ebenfalls in Richtung Brünn mit einer Geschwindigkeit von 224 km/h unterwegs war.

Ob sie die Autos verlieren, entscheidet die BH

Beide Lenker könnten nun ihre Autos verlieren, sind sie doch mehr als 70 km/h zu schnell gefahren. Wie die Presseabteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber 5 Minuten erklärt, würde das in dem Fall nun aber die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach übernehmen, bei der die beiden Lenker angezeigt wurden.

Mit 170 km/h über die S3 gerast

Am 6. April haben Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau dann Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät auf der S3 in Fahrtrichtung Tschechien durchgeführt. Gegen 16.20 Uhr konnten sie dabei ein tschechisches Auto mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h messen und anhalten. Dem 41-jährigen Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und er wurde der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn angezeigt.