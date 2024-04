Grazer Astrologin deutet Österreichs Zukunft: „August wird explosiv!“

Veröffentlicht am 8. April 2024, 09:36 / ©Gabrielle Lichtenegger

„Völlig logisch, dass ich die Astrologie-Ausbildung damals unbedingt sofort machen wollte“, erzählt Gaby lachend. „Uranus ging zu diesem Zeitpunkt über mein erstes Haus. Im Widder! Und Jupiter über das dritte Haus im Zwilling.“ Aha. Die erste Konstellation stünde für die spontane Entscheidung, die zweite für Fortbildung, erklärt sie. Wenn Gaby ein Geburtshoroskop vor sich liegen hat, ist es „als wäre ein nackter Mensch vor mir“. Sie sehe Talente, Blockaden und sämtliche Lebensthemen dieser Person und könne sogar Tendenzen für die Zukunft aufzeigen.

Sonnenzeichen und Aszendent

Ein Geburtshoroskop ist die Momentaufnahme des Himmels zum Zeitpunkt der Geburt. „Wenn wir über unser Sternzeichen sprechen, ist damit eigentlich das Sonnenzeichen gemeint. Es geht darum, in welchem Zeichen sich die Sonne zum Geburtszeitpunkt befindet“, erklärt die Grazer Astrologin. Genauso prägend seien aber auch alle anderen Planeten, sowie der Aszendent: „Das ist das Zeichen, das bei der Geburt als erstes Tierkreiszeichen am östlichen Horizont aufsteigt. Es zeigt, wie wir von Außen wahrgenommen werden. Das Sonnenzeichen zeigt, wie und wo sich der Mensch entfalten möchte.“

Kursänderung der Regierung im Mai

Auch für Länder kann man ein Horoskop erstellen. Der Geburtszeitpunkt ist hier der Zeitpunkt der Staatsgründung. Österreichs Sonne lag bei der Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15.5.1955 im Stier. „Der Uranus geht jetzt über den MC von Österreich“, deutet Gaby und übersetzt für den Laien: „Die Regierung bleibt nicht so, wie sie ist. Im Mai wird da eine Kursänderung kommen, denn da trifft der Uranus auf die Sonne.“ Auch der Pluto möchte alte Strukturen umstülpen. „Pluto hat jetzt allgemein eine neue Epoche eingeleitet, weil er vom Steinbock in den Wassermann wechselte und die nächsten 20 Jahre dort bleibt.“

Wirtschaftskrise ist wahrscheinlich

Für das österreichische Horoskop bedeutet der Wechsel von Pluto, dass „neue, unvorstellbare, technologische Entwicklungen“ auf uns zukommen. „Mit Neptun im Finanzhaus, wird sich die Wirtschaft aber nicht so schnell erholen. Das Geld zerrinnt der Regierung zwischen den Fingern. Eine weitere Wirtschaftskrise ist sehr wahrscheinlich.“ Die Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni sei aber für alle Österreicher zu empfehlen, die private oder geschäftliche Expansionen geplant haben, da ein harmonischer Aspekt zwischen Jupiter und Pluto besteht.

Zwischenmenschlichkeit kommt wieder in Harmonie

Für alle Menschen gelte, dass sie umdenken werden. „Die Menschen werden wieder freier im Denken und wollen mehr Mitspracherecht haben. Sie wollen wieder selbstbestimmter sein.“ Das liest Gaby aus Merkur und Chiron über dem Mondknoten im Widder. „Das Samenkörnchen ist gelegt. In den nächsten 30 Jahren wird sich sehr viel zu unseren Gunsten ändern.“ Die gesellschaftliche Spaltung der letzten Jahre erklärt sie mit einem disharmonischen Aspekt zwischen Uranus und Saturn. Mittlerweile stehen die beiden wieder harmonisch zueinander. Deswegen ist sich Gaby sicher, dass es zwischenmenschlich wieder viel besser wird.

Explosiver Sommer

Das Jupiter/Saturn Quadrat im August führe zu einem explosiven Monat, weil auch noch der Mars dazukommt: „Es werden ganz sicher wieder Brände entstehen. Außerdem kommen mit dem Mars Krisen in Politik und Wirtschaft auf uns zu.“ Ein solches Quadrat könne auch oft erhöhte Polizei- oder Militärpräsenz andeuten, vor allem wenn der Mars mitspielt, der für das Kämpferische steht. „Die österreichische Neutralität wird aber mit Saturn Bestand haben“, deutet Gaby abschließend.