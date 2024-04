Liliputbahn im Prater entgleist – Polizei hat üble Vermutung

Veröffentlicht am 8. April 2024, 10:14 / ©Presse Liliputbahn

Im Wiener Prater entgleiste am Sonntagmittag eine Lok der Liliputbahn und kippte um. Die Waggons blieben aufrecht, somit sind auch alle Fahrgäste sowie der Lokführer unverletzt geblieben, wie Philipp Pertl, Sprecher der Betreiberfirma Lilis Welt, gegenüber 5 Minuten bestätigt.

Sicherheit hat oberste Priorität

Bei den Gleisen gibt es jeden Tag eine Kontrolle und 1,8 Kilometer Schienen wurden erst neu verlegt, oberste Priorität hat immer die Sicherheit der Gäste, betont Pertl. Die Betreiber vermuten hinter dem Vorfall einen Sabotageakt und haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Mitarbeiter entdeckten an der Unfallstelle befremdliche Gegenstände, darunter Steine und Metallstücke, an der Gleisanlage, die hinter dem bekannten Lokal Luftburg verläuft, einem viel frequentierten Abschnitt des Praters. Es wird vermutet, dass diese Gegenstände absichtlich auf die Schienen gelegt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die Liliputbahn nahm bereits am Sonntagnachmittag ihren Betrieb wieder auf.