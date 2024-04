32-Jähriger auf Kokain: Er hatte zwei Kleinkinder im Auto

Dabei wurde ein 32-jähirger Kosovare auf Drogen von einer Streife am 7. April in Zell am See erwischt – er war mit zwei Kleinkindern unterwegs und war wegen seiner Fahrweise aufgefallen, heißt es in einer Aussendung. Ein Drogenschnelltest auf Kokain sei positiv verlaufen, der Mann gab den Konsum auch zu. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wird mehrfach angezeigt.

Positiv auf THC auf der A1 geprüft

Einen weiteren Drogenlenker hat die Polizei auf der A1 erwischt. Der 26-jährige Deutsche wurde bei Salzburg-Mitte in Richtung Deutschland von der Polizei angehalten und positiv auf THC geprüft. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Bis zu 110 km/h in der 50er-Zone

Zudem wurden bei Geschwindigkeitsmessungen im Tennengau und im Flachgau knapp 4.400 Fahrzeuge gemessen und dabei 252 Lenker angezeigt. 29 von ihnen überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten waren jeweils in 50er-Zonen. Im Ortsgebiet von Köstendorf wurde etwa ein Lenker mit 109 km/h gemessen, im Bezirk Hallein war es ein Motorradlenker, der in der 50er-Zone mit 110 gemessen wurde.

E-Biker mit 2,02 Promille unterwegs

Nach einem Unfall ohne Fremdbeteiligung war am 8. April kurz nach 3 Uhr ein 51-jähriger E-Bike-Fahrer in der Stadt Salzburg in der Innsbrucker Bundesstraße gestürzt und liegen geblieben. Eine vorbeifahrende Polizeistreife fand den Salzburger. Er gab an, Alkohol und Suchtmittel konsumiert zu haben. Sein Messwert ergab 2,02 Promille. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Er wird angezeigt.