Drogen Netzwerk in Tirol zerschlagen – Festnahme

Ausgehend von der Festnahme eines 21-Jährigen Österreichers und der Sicherstellung von Cannabis im September 2023 in Deutschland (Bayern) führten die gemeinsamen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol mit den deutschen Kollegen zur Ausforschung eines 20-Jährigen Österreichers, welcher im Verdacht steht, als sein Komplize tätig gewesen zu sein. Dieser konnte schließlich am 5. März 2024 durch Fahndungsmaßnahmen in einem Hotelzimmer in Innsbruck im Besitz von 16 Gramm Kokain und einer geringen Menge Cannabis festgenommen werden.

Ermittlungen wurden fortgeführt

Die Ermittlungen wurden fortgeführt und so gelang es, eine sogenannte „Suchtmittel-Bunkerwohnung“ – ebenfalls in Innsbruck – auszuforschen, wo bei deren Durchsuchung 16 Kilogramm Cannabis, ca. 120 Gramm Amphetamin sowie 400 Stück Ecstasy Tabletten sichergestellt wurden. Der Wohnungsmieter – ein 22-jähriger Österreicher – dürfte die Suchtmittel in einem Straßenverkaufswert von ca. 165.000 Euro für den zuvor genannten 20-Jährigen Beschuldigten sowie einem weiteren Komplizen (ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger) zum Zwecke des Weiterverkaufes gebunkert haben. Letzterer stellte sich nach wenigen Tagen im Beisein seines Rechtsanwaltes beim Landeskriminalamt. Alle drei Beschuldigten verweigerten die Aussage, über sie wurde mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt.