Plötzlich stand da ein Reh – Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Der 57-jähriger deutsche Staatsbürger, wohnhaft in Ungarn, fuhr mit seinem Laster am 7. April 2024 gegen 22.15 Uhr auf der Gaspoltshofener Straße Richtung Haag am Hausruck. Beim Versuch einem Reh auszuweichen, kam der Kraftfahrer im Bereich Hofing, Gemeinde Gaspoltshofen, mit dem Sattelfahrzeug am Beginn einer leichten Linkskurve rechts auf das Bankett und anschließend von der Fahrbahn ab. Aufgrund der Böschung stürzte der LKW daraufhin um.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Der Lenker wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Die Gaspoltshofener Straße war wegen der Fahrzeug-Bergung bis in die Morgenstunden teilweise gesperrt beziehungsweise nur erschwert passierbar.