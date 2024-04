SUP-Festival am Faaker See kommt dieses Jahr mit einer Neuerung

Im Mai wird der Faaker See und die Villacher Innenstadt wieder zum Hotspot fürs Stand-Up-Paddeln. „The Lake Rocks SUP Festival“ bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm im Strandcamping Gruber für alle Altersgruppen an. Neu in diesem Jahr ist der Hochgeschwindigkeitswettbewerb „The Fastest Paddler“.

Villach City Race

Zusätzlich zu den Kurz- und Langdistanzrennen sowie den Teambewerben wird das „City Race“ an der Drau mitten in der Villacher Altstadt ausgetragen. Als Abschluss findet am Sonntag das „Tech Race“ im Panorama Beach in Drobolach statt.

Mehr als 500 Starter

Schon jetzt sind mehr als 500 Starter aus 20 Nationen angemeldet. Das Festival wurde vom „Stand-Up-Paddle-Portal“ bei der Wahl zum „Best Event 2023“ bei der ersten Nominierung auf Platz vier gereiht. Außerdem ist es auch die größte Paddelveranstaltung in Österreich.

Hier kommst du zur Rennanmeldung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 12:07 Uhr aktualisiert